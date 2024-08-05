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Фильм «Майор Гром: Игра» выйдет в онлайне 15 августа

Фильм «Майор Гром: Игра» выйдет в онлайне 15 августа
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«Кинопоиск» сообщил, что премьера фильма «Майор Гром: Игра» в онлайне состоится 15 августа. В этот день ленту можно будет посмотреть в цифровом виде в самом «Кинопоиске».

События фильма «Майор Гром: Игра» разворачиваются через год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии стала неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Одним из главных противников главного героя становится Призрак, которого сыграл комик Евгений Чебатков.

Ранее создатели ленты говорили, что «Игра» может стать финалом франшизы из-за низких сборов. За время проката лента собрала 572 млн рублей. Сейчас по вселенной «Майора Грома» разрабатывается спин-офф «Фурия» с Дарьей Верещагиной в главной роли.

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