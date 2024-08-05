Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер второго сезона сериала The Last of Us

Вышел тизер второго сезона сериала The Last of Us
Комментарии

HBO показала небольшой тизер второго сезона сериала The Last of Us. В нём можно увидеть Джоэла, повзрослевшую Элли, Дину, Эбби и других персонажей.

Тизер начинается точно так же, как начинался один из первых трейлеров второй части The Last of Us — с вечеринки в Джексоне, которую посетили Элли и Дина.

Видео доступно на YouTube-канале DomTheBomb. Права на видео принадлежат HBO.

Премьера второго сезона состоится на HBO в 2025 году. К главным ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи. К ним присоединятся Джеффри Райт, Изабела Мерсед и другие.

Первый сезон вышел в 2023 году и получил массу восторженных отзывов от критиков и обычных зрителей. Несмотря на критику внешности Беллы Рамзи, посмотревшие отмечали отличную игру актрисы и преображение в Элли.

Материалы по теме
Кто такой Доктор Дум: новый главный злодей фильмов Marvel и новых «Мстителей»
Кто такой Доктор Дум: новый главный злодей фильмов Marvel и новых «Мстителей»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android