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Фильм «Собиратель душ» с Николасом Кейджем снова возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, фильм ужасов «Собиратель душ» с Николасом Кейджем снова возглавил кинопрокат России за уикенд. Картина находилась в лидерах и на прошлой неделе.

За прошедшие выходные лента собрала в стране 66,8 млн рублей. На втором месте официального проката расположился фильм «Водитель-олигарх», собравший за уикенд 31,6 млн рублей. Следом идут «Тополиный пух» (28 млн рублей) и «Не одна дома» (15,9 млн рублей).

Среди неофициального проката лидирует фильм «Дэдпул и Росомаха», который начали крутить в России с 3 августа. Он уже собрал 75,6 млн рублей.

«Собиратель душ» рассказывает историю агента ФБР, которая выслеживает серийного маньяка по кличке Длинноногий. Приближаясь к разгадке тайны, девушка всё отчётливее осознаёт свою связь с преступником и его целью.