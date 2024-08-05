HBO выпустила короткий тизер сериала «Рыцарь Семи королевств», приквела «Игры престолов»

HBO показала фанатам совсем небольшой тизер сериала «Рыцарь Семи королевств», приквела «Игры престолов». В отрывке показали некоторых героев и локации.

Видео доступно на YouTube-канале FarSide Flix. Права на видео принадлежат HBO.

«Рыцарь Семи королевств» будет основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге», которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до основного сериала. Актёр Питер Клэффи («Крушение») сыграет Дунка, а Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») — Эгга.

Премьера сериала состоится в конце 2025 года. Всего в первом сезоне сериала будет шесть эпизодов — сразу три серии поставит Оуэн Харрис, он же выступит и продюсером шоу. Харрис больше всего известен по «Чёрному зеркалу», для которого он срежиссировал эпизоды «Сан-Джуниперо» и «Я скоро вернусь». Если первый сезон окажется успешным, то сериал получит продолжение.