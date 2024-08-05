Эксперт рассказал россиянам, как улучшить качество фотографий на iPhone

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына рассказала россиянам, как улучшить качество снимков на iPhone. По мнению эксперта, очень важно ознакомиться с возможностями камеры своего смартфона.

Голицына отметила, что лучше всего использовать HDR для улучшения баланса света и тени, активировать сетку для правильного кадрирования и не игнорировать съёмку в формате RAW для последующей обработки. Для видео она рекомендовала выбирать разрешение 4K, а для ручной настройки фокуса и экспозиции – просто коснуться экрана.

Наталья Голицына также призвала следить за чистотой объектива.

Конечно, перед съёмкой убедитесь, что объектив вашей камеры чистый. Пыль и пятна могут значительно испортить кадр. Для очистки лучше использовать мягкую ткань.

После съёмки, по словам Голицыной, не стоит бояться экспериментировать с возможностями встроенного редактора изображений.