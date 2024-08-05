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Эксперт рассказал россиянам, как улучшить качество фотографий на iPhone

Эксперт рассказал россиянам, как улучшить качество фотографий на iPhone
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Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына рассказала россиянам, как улучшить качество снимков на iPhone. По мнению эксперта, очень важно ознакомиться с возможностями камеры своего смартфона.

Голицына отметила, что лучше всего использовать HDR для улучшения баланса света и тени, активировать сетку для правильного кадрирования и не игнорировать съёмку в формате RAW для последующей обработки. Для видео она рекомендовала выбирать разрешение 4K, а для ручной настройки фокуса и экспозиции – просто коснуться экрана.

Наталья Голицына также призвала следить за чистотой объектива.

Конечно, перед съёмкой убедитесь, что объектив вашей камеры чистый. Пыль и пятна могут значительно испортить кадр. Для очистки лучше использовать мягкую ткань.

После съёмки, по словам Голицыной, не стоит бояться экспериментировать с возможностями встроенного редактора изображений.

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