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Съёмки фильма «Пять ночей с Фредди 2» стартуют в октябре

Съёмки фильма «Пять ночей с Фредди 2» стартуют в октябре
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Недавно актёр Мэттью Лиллард дал интервью каналу JayBee & Milly. В ходе беседы он упомянул съёмки фильма «Пять ночей с Фредди 2». По словам артиста, производство стартует в октябре этого года. Точную дату он не назвал.

Также Лиллард подтвердил, что вернётся к роли Уильяма Афтона в сиквеле.

Видео доступно на YouTube-канале JayBee & Milly. Права на видео принадлежат JayBee & Milly.

Каких-либо деталей о ленте пока нет. События сиквела развернутся после сюжета первой части и вновь будут посвящены героям видеоигровой франшизы Five Nights at Freddy’s.

Первый фильм «Пять ночей с Фредди» при скромном бюджете в $ 20 млн собрал внушительную кассу в размере $ 291 млн. Рядовые зрители оценили её по достоинству, хваля авторов за бережный перенос лучших элементов серии на большие экраны.

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