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Результаты Elite League Season 2 по Dota 2 (Элит Лига 2 по Доте)

Team Liquid — чемпион турнира Elite League Season 2 по «Доте»
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Завершился международный чемпионат Elite League Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн. Победителем турнира стала шведская Team Liquid.

В ходе напряжённого противостояния в гранд-финале ивента Team Liquid смогла взять реванш у российской 1win за поражение в финале верхней сетки. Обыграв оппонента со счётом 3:2, «Жидкие» завоевали чемпионский титул на LAN-турнире впервые за последние пять лет.

Итоги Elite League S2 по «Доте»:

  • Первое место: Team Liquid (Швеция) — $ 240 тыс.;
  • Второе место: 1win (Россия) — $ 120 тыс.;
  • Третье место: BOOM Esports (Перу) — $ 72 тыс.;
  • Четвёртое место: Execration (Филиппины) — $ 56 тыс.;
  • 5-6-е место: nouns (Северная Америка), OG (Европа) — $ 52 тыс.;
  • 7-8-е место: beastcoast (Перу), Shopify Rebellion (Северная Америка) — $ 32 тыс.;
  • 9-11-е место: Yellow Submarine (Россия), HEROIC (Южная Америка), Cuyes Esports (Перу) — $ 24 тыс.;
  • 12-14-е место: Evil Rabbit (Китай), MOUZ (Европа), Apex Genesis (США) — $ 16 тыс.;
  • 15-16-е место: FUSION (Перу), Infinity (Перу) — $ 12 тыс.

Турнир Elite League Season 2 по Dota 2 прошёл в LAN-формате в период с 25 июля по 4 августа в Лиме, Перу. В рамках соревнования 16 команд разыграли призовой фонд в размере $ 1 млн.

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