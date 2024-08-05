Team Liquid со шведским костяком впервые заняла первое место на LAN-турнире по Dota 2

В ночь с 4 на 5 августа Team Liquid стала чемпионом LAN-турнира Elite League Season 2 по Dota 2. Для данного состава это историческое событие.

Действующий костяк Team Liquid, состоящий из шведских киберспортсменов Майка miCKe Ву, Айдена iNSaNiA Саркои и Самуэля Boxi Свана, перешёл в стан «Жидких» из коллектива Alliance 2 октября 2019 года. За все эти годы, несмотря на стабильно хорошие результаты, Team Liquid не смогла занять первое место ни на одном LAN-ивенте.

Так, перуанский чемпионат Elite League Season 2 с призовым фондом $ 1 млн стал первым LAN-турниром для шведов, где они смогли завоевать золото. До этого Team Liquid проиграла девять гранд-финалов, пять из них — европейской Gaimin Gladiators.