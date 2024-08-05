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«Мы избежим этого»: босс Marvel Studios Кевин Файги — на вопрос о возвращении Канга

«Мы избежим этого»: босс Marvel Studios Кевин Файги — на вопрос о возвращении Канга
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В начале года фанатов Marvel потрясла новость о том, что актёра Джонатана Мейджорса, играющего Канга Завоевателя, обвинили в домашнем насилии. После этого Marvel отреклась от работы с актёром, который должен был воплотить следующего большого злодея в киновселенной.

В недавнем интервью босса Marvel Studios Кевина Файги спросили, останется ли Канг главным злодеем в грядущих «Мстителях». На этот вопрос Файги уклонился.

Я отдаю вам должное за то, что вы напрямую задали этот вопрос. Я же рискну попытаться уклониться от ответа и избежать этого. Мы избежим этого.

Кажется, с вектором развития киновселенной Marvel уже определились — новым большим злодеем станет Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего.

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