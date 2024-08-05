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«Liquid сломала проклятие второго места!» Cообщество «Доты» — о победе Liquid на EL S2

Победа шведской Team Liquid на турнире Elite League Season 2 хоть и не была неожиданностью, всё равно впечатлила киберспортивное сообщество Dota 2.

Комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов обратил внимание на то, что «Жидкие» наконец-то смогли стать чемпионами на LAN-турнире после череды неудач в гранд-финалах:

Liquid сломала проклятие второго места! И выиграла Elite League! Представьте: вы вроде и в топе, но пять лет ничего не можете выиграть. Самое забавное, если после этой победы они реально снимут проклятие и уничтожат всех на «Инте».

Стример Ярослав NS Кузнецов пожелал удачи Team Liquid на предстоящем The International 2024:

Что ж, ребята, поздравляем Liquid с победой! Наконец-то где-то смогли проломить стену эту из топ-2, теперь надо только закрепить, TI — подходящее место в целом. Пожелаем удачи! [...]

А кастер Алексей Lex Филиппов, в свою очередь, сделал акцент на прогрессе второго финалиста Elite League Season 2 — российской 1win:

Nisha заслужил и победил. 1win из аутсайдера превращается в «тёмную лошадку» будущего The International. Ещё месяц есть на подготовку. Удачи Ахиллесу и его команде. GGWP!