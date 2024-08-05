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Общие сборы проектов Disney в 2024 году превысили $ 3 млрд

Общие сборы проектов Disney в 2024 году превысили $ 3 млрд
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Вчера мировые сборы «Дэдпула и Росомаха» превысили $ 820 млн. Благодаря этому общие сборы проектов компании Disney в этом году достигли $ 3 млрд. Это первая голливудская кинокомпания в этом году, достигнувшая такого результата. За первое полугодие у Disney состоялось четыре премьеры.

Огромную роль в общих сборах сыграл и мультфильм «Головоломка 2», который собрал во всём мире ошеломительную кассу в размере $ 1,5 млрд. До конца года Disney выпустит фильм «Чужой: Ромул», сиквел «Моаны» и фильм «Муфаса: Король лев».

Аналитики не исключают, что с учётом предстоящих проектов и дополнительных сборов «Дэдпула и Росомахи» проекты Disney за 2024-й пробьют кассу $ 5 млрд. За 2023 год проекты кинокомпании заработали суммарно $ 4,82 млн.

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