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Во Франции снимут ремейк российского фильма «СуперБобровы»

Во Франции снимут ремейк российского фильма «СуперБобровы»
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По данным издания «Газета.Ru», французский продюсер и актёр Жан-Мари Ларонз приобрёл права на адаптацию российской комедии «СуперБобровы».

По словам Ларонза, ему очень понравился фильм, поэтому он хочет выпустить его ремейк, но уже с французскими актёрами. Он пообещал показать зрителям «абсолютно французскую историю».

Мне понравился фильм — он хороший, смешной, добрый, и я уверен, что история сработает и во Франции. Мы уже начали работу над производством. Сюжет будет адаптирован к нашим реалиям: юмор и социальный контекст будут отличаться от российского. Это будет абсолютная французская история.

В данный момент продюсер ведёт переговоры о покупке прав на другие российские проекты. Какие именно, Жан-Мари Ларонз уточнять не стал.

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