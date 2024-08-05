Комбо-карты в игре Hamster Kombat про хомяка на 5–6 августа

В популярной игре Hamster Kombat, которая за несколько месяцев успела миллионов пользователей по всему миру добавляют ежедневные комбо-карты. Сегодня в «хомяк» добавили набор из трёх карточек, дающих большой бонус.

Новые комбо-карты в хомяке на 5–6 августа

TON + Hamster Kombat = Success — в разделе Specials;

— в разделе Specials; Premarket Launch — в разделе Specials;

— в разделе Specials; Top 10 cmc pairs — в разделе Markets.

Карты Hamster Kombat на 5-6 августа

Для чего нужны ежедневные карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить свой пассивный заработок.

С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет. Следующая сборка должна появиться на следующий день примерно в 15:00 по мск.