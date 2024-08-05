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Второй сезон аниме «Кайдзю номер восемь» официально выйдет в 2025 году

Второй сезон аниме «Кайдзю номер восемь» официально выйдет в 2025 году
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Студия Production I.G официально подтвердила, что продолжение аниме-адаптации популярной манги «Кайдзю номер восемь» выйдет в 2025 году.

Сколько эпизодов будет во втором сезоне и в каком месяце состоится премьера, пока не уточняется. Ранее инсайдеры сообщали, что аниме может выйти следующей весной и содержит 12 серий, как и в первом сезоне.

Ранее первый сезон сериала вошёл в топ-10 сериалов, наиболее популярных в России. В мае аниме опередило «Задачу трёх тел» и «Постучись в мою дверь в Москве».

Премьера «Кайдзю номер восемь» состоялась весной этого года. Аниме рассказывает о мире, в котором люди ведут непрерывную войну с монстрами — кайдзю. Главным персонажем становится простой уборщик, которому в рот залетает маленький монстр, меняя всю его жизнь.

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