В России создадут нейросеть «Госджипити» для перевода с языка чиновников на человеческий

В Псковской области ведут работу над проектом «Госджипити», который будет помогать гражданам России лучше понимать нормативно-правовые документы.

Об этом рассказал «Вестям» начальник управления цифрового развития правительства Виталий Рахманов.

Это обработка обращений граждан, зачастую люди не понимают, что написали чиновники — профдеформация. Остается бэкграунд. Иногда я даже в компании начинаю рассказывать, и мне говорят — стоп, стоп давай попроще. И в целом он поможет перевести с чиновничьего на человеческий язык.

При этом руководитель отметил, что нейросеть не сможет полностью заменить человека, поскольку «модерацию никто не отменял». Рахманов указал на то, что у машины нет эмоциональной окраски, что важно в работе чиновников.