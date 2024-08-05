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Премьера комедийного сериала «Пока не родила» с Иваном Охлобыстиным состоится 19 августа

Телеканал ТНТ объявил дату премьеры и подробности нового комедийного сериала «Пока не родила». Шоу начнут показывать 19 августа в 20:00 мск — всего запланировано 16 серий.

Сюжет рассказывает о столкновении двух семей из различных социальных слоёв, которые оказываются вместе в результате аферы 18-летней героини с суррогатной беременностью.

План Киры заключался в том, чтобы обвинить клинику в ошибке и получить деньги, но теперь перед ней встаёт дилемма — избавиться от нежелательной беременности? Но тогда она лишит людей последнего шанса иметь долгожданного ребёнка. Или рожать? Значит, попрощаться с привычной жизнью, своей мечтой стать художником и свободой.

Главные роли исполнили Ангелина Загребина («Почему ты?», «Последний аксель»), Иван Охлобыстин («Холоп», «Интерны») и Екатерина Стулова («Жуки»), а также Евгения Капралова («Патриот») и Татьяна Орлова («Папины дочки»).