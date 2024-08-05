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Тизер второго сезона «Терапии» от создателей «Теда Лассо» — продолжение выйдет 16 октября

Тизер второго сезона «Терапии» от создателей «Теда Лассо» — продолжение выйдет 16 октября
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Стриминговый сервис Apple TV выпустил короткий тизер продолжения сериала «Терапия». Премьера второго сезона состоится 16 октября.

Шоу рассказывает про психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить своим клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.

Шоураннером проекта является Билл Лоуренс, который известен благодаря работе над сериалами «Клиника» и «Тед Лассо». Ему помогает Бретт Голдстин, который играл Роя Кента в шоу про футбольного тренера — во втором сезоне он также появится в кадре.

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