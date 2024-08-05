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EA раскрыла подробности о режиме Ultimate Team в EA Sports FC 25

Electronic Arts выпустила видео с подробным разбором изменений режима Ultimate Team в EA Sports FC 25 — новой версии своего футбольного симулятора, который выйдет в сентябре.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

Главным нововведением в Ultimate Team станет режим Rush, показанный ранее. Это матчи «5 на 5» на стадионе меньшего размера — другие подробности можно узнать тут.

Разработчики расширили раздел с тактикой: теперь игроки смогут точнее настраивать поведение своей команды и отдельных футболистов на поле. Настройки карточки менеджера будут точнее передавать стиль реальных тренеров.

Позиции игроков будут заменены ролями, что сделает их разнообразнее. Специальные предметы, которые можно будет получить по ходу года, помогут получать новые роли для игроков.

На карточки игроков теперь можно будет добавлять фон, графические и звуковые эффекты.

Контракты будут отменены — теперь игроки и менеджеры смогут представлять ваш клуб бессрочно.

Переработаны система Rivals с ежедневными наградами и вылет из высших дивизионов.

Будет добавлен новый стадион Ultimate Team, который можно будет оформить по своему вкусу, включая элементы трансляции.