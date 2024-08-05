EA раскрыла подробности о режиме Ultimate Team в EA Sports FC 25
Electronic Arts выпустила видео с подробным разбором изменений режима Ultimate Team в EA Sports FC 25 — новой версии своего футбольного симулятора, который выйдет в сентябре.
Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.
- Главным нововведением в Ultimate Team станет режим Rush, показанный ранее. Это матчи «5 на 5» на стадионе меньшего размера — другие подробности можно узнать тут.
- Разработчики расширили раздел с тактикой: теперь игроки смогут точнее настраивать поведение своей команды и отдельных футболистов на поле. Настройки карточки менеджера будут точнее передавать стиль реальных тренеров.
- Позиции игроков будут заменены ролями, что сделает их разнообразнее. Специальные предметы, которые можно будет получить по ходу года, помогут получать новые роли для игроков.
- На карточки игроков теперь можно будет добавлять фон, графические и звуковые эффекты.
- Контракты будут отменены — теперь игроки и менеджеры смогут представлять ваш клуб бессрочно.
- Переработаны система Rivals с ежедневными наградами и вылет из высших дивизионов.
- Будет добавлен новый стадион Ultimate Team, который можно будет оформить по своему вкусу, включая элементы трансляции.
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