Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

EA раскрыла подробности о режиме Ultimate Team в EA Sports FC 25

EA раскрыла подробности о режиме Ultimate Team в EA Sports FC 25
Аудио-версия:
Комментарии

Electronic Arts выпустила видео с подробным разбором изменений режима Ultimate Team в EA Sports FC 25 — новой версии своего футбольного симулятора, который выйдет в сентябре.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

  • Главным нововведением в Ultimate Team станет режим Rush, показанный ранее. Это матчи «5 на 5» на стадионе меньшего размера — другие подробности можно узнать тут.
  • Разработчики расширили раздел с тактикой: теперь игроки смогут точнее настраивать поведение своей команды и отдельных футболистов на поле. Настройки карточки менеджера будут точнее передавать стиль реальных тренеров.
  • Позиции игроков будут заменены ролями, что сделает их разнообразнее. Специальные предметы, которые можно будет получить по ходу года, помогут получать новые роли для игроков.
  • На карточки игроков теперь можно будет добавлять фон, графические и звуковые эффекты.
  • Контракты будут отменены — теперь игроки и менеджеры смогут представлять ваш клуб бессрочно.
  • Переработаны система Rivals с ежедневными наградами и вылет из высших дивизионов.
  • Будет добавлен новый стадион Ultimate Team, который можно будет оформить по своему вкусу, включая элементы трансляции.
Материалы по теме
Видео
EA поделилась деталями режима Rush в EA Sports FC 25 с матчами «5 на 5»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android