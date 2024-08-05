Глава Intel начал молиться в соцсетях после обрушения акций его компании на 30%

Глава корпорации Intel Пет Гелсингер запостил в социальной сети Х (ранее — Twitter) одну из притч Соломона из Библии на фоне катастрофической ситуации с ценными бумагами его компании.

За последние дни стоимость акций Intel упала более чем на 30%, а за год эта цифра снизилась на 55%. Компания также объявила о планах уволить 55 тыс. сотрудников.

«Пусть глаза твои глядят прямо, взгляд твой пусть будет устремлён вперёд. Тропу для ног своих делай ровной, и все пути твои будут тверды». Притчи 4:25-26.

Потери Intel связаны с публикацией недавнего отчёта — стало известно, что за 2023 год технологическая корпорация понесла убытки на сумму $ 7 млрд. После этого инвесторы стали массово отказываться от ценных бумаг Intel.