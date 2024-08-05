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Valve могут работать над ещё одной новой игрой с кодовым названием Project White Sands — геймеры считают, что это Half-Life 3

Valve могут работать над ещё одной новой игрой — геймеры считают, что это Half-Life 3
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Пользователи Сети обнаружили на сайте актрисы Наташи Чендел упоминание о работе над новой видеоигрой от ValveProject White Sands.

В разделе портфолио, посвящённом озвучиванию игр, Чендел указала, что у игры с таким названием пока нет даты выхода. Позже упоминание «Белых песков» было удалено, а сайт актрисы перестал открываться из-за слишком большого числа посетителей.

Фото: Reddit

Участники обсуждения на Reddit предположили, что игра с таким кодовым названием может относиться ко вселенной Half-Life — парк с таким же названием располагается в штате Нью-Мексико, связанным с Black Mesa.

Некоторые отмечают, что это либо намёк на Half-Life 3, либо жестокая шутка от студии, а проект относится к Deadlock или к какому-то другому проекту Valve.

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