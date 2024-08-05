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Итоги закрытых квалификаций в Европе к BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 (ББ Дача #2 по КС)

Российская 9Pandas прошла на топ-турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2
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Завершились европейские закрытые отборочные к топ-турниру BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2.

Российский состав 9Pandas по CS2, не проигравший ни одной серии в групповом этапе квалификации, уверенно прошёл на чемпионат в Сербии, разгромив в плей-офф отборочных такие коллективы, как GUN5 Esports, Insilio и Johnny Speeds.

Состав 9Pandas по CS2:

  • Даниил d1Ledez Кустов;
  • Тимур clax Сабиров;
  • Артём iDISBALANCE Егоров;
  • Александр glowiing Мациевич;
  • Александр shalfey Маренов;
  • Артём Fierce Иванов (тренер).

Также по итогам квалификации в Южной Америке на BB Dacha прошла бразильская PaiN Gaming. Кроме этого, на турнир получили приглашения такие российские коллективы, как Team Spirit, BetBoom Team, Aurora Gaming и Virtus.pro.

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 25 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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