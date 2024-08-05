Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел финальный трейлер фильма «Битлджус 2» Тима Бёртона с Дженной Ортегой

Вышел финальный трейлер фильма «Битлджус 2» Тима Бёртона с Дженной Ортегой
Комментарии

Кинокомпания Warner Bros. выпустила заключительный ролик перед выходом фэнтезийного комедийного фильма «Битлджус Битлджус» Тима Бёртона.

В сиквеле культовой ленты 1988 года снимутся актёры из оригинала — к своим ролям вернутся Майкл Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О’Хара, к которым присоединились Моника Беллуччи, Дженна Ортега и Уильям Дефо.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

События «Битлджуса 2» развернутся спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид.

Премьера ленты состоится на открытии Венецианского кинофестиваля в конце августа. Зрители смогут увидеть ленту в кино с 6 сентября.

Материалы по теме
Видео
Вышел новый трейлер фильма «Битлджус 2» Тима Бёртона с Дженной Ортегой
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android