Расписание шестой недели Кубка мира по киберспорту: Fortnite, TF Tactics, Street Fighter

В четверг, 8 августа, продолжится киберспортивный фестиваль Esports World Cup, общий призовой фонд которого превышает $ 60 млн.

Шестая неделя Кубка мира по киберспорту будет посвящена таким дисциплинам, как Fortnite, Teamfight Tactics и Street Fighter. Российские киберспортсмены выступят только на чемпионате по «Форточке» за Karmine Corp и Gaimin Gladiators.

Четверг, 8 августа:

14:00. Teamfight Tactics, групповая стадия;

15:00. Fortnite, групповая стадия;

17:00. Street Fighter, групповая стадия.

Пятница, 9 августа:

14:00. Teamfight Tactics, групповая стадия;

17:00. Street Fighter, групповая стадия;

18:00. Fortnite, групповая стадия.

Суббота, 10 августа:

14:00. Teamfight Tactics, десайдеры и четвертьфиналы;

17:00. Street Fighter, групповая стадия;

18:00. Fortnite, четвертьфиналы.

Воскресенье, 11 августа:

14:00. Teamfight Tactics, полуфиналы и гранд-финал;

17:00. Street Fighter, групповая стадия, плей-офф и гранд-финал;

18:00. Fortnite, полуфиналы и гранд-финал.

Киберспортивный фестиваль Esports World Cup проходит в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 4 июля по 24 августа 2024 года. В рамках ивента проводятся турниры по 20 дисциплинам с общим призовым фондом, превышающим $ 60 млн.