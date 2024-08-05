Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание Esports World Cup 2024 с 8 по 11 августа

Расписание шестой недели Кубка мира по киберспорту: Fortnite, TF Tactics, Street Fighter
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 8 августа, продолжится киберспортивный фестиваль Esports World Cup, общий призовой фонд которого превышает $ 60 млн.

Шестая неделя Кубка мира по киберспорту будет посвящена таким дисциплинам, как Fortnite, Teamfight Tactics и Street Fighter. Российские киберспортсмены выступят только на чемпионате по «Форточке» за Karmine Corp и Gaimin Gladiators.

Четверг, 8 августа:

  • 14:00. Teamfight Tactics, групповая стадия;
  • 15:00. Fortnite, групповая стадия;
  • 17:00. Street Fighter, групповая стадия.

Пятница, 9 августа:

  • 14:00. Teamfight Tactics, групповая стадия;
  • 17:00. Street Fighter, групповая стадия;
  • 18:00. Fortnite, групповая стадия.

Суббота, 10 августа:

  • 14:00. Teamfight Tactics, десайдеры и четвертьфиналы;
  • 17:00. Street Fighter, групповая стадия;
  • 18:00. Fortnite, четвертьфиналы.

Воскресенье, 11 августа:

  • 14:00. Teamfight Tactics, полуфиналы и гранд-финал;
  • 17:00. Street Fighter, групповая стадия, плей-офф и гранд-финал;
  • 18:00. Fortnite, полуфиналы и гранд-финал.

Киберспортивный фестиваль Esports World Cup проходит в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 4 июля по 24 августа 2024 года. В рамках ивента проводятся турниры по 20 дисциплинам с общим призовым фондом, превышающим $ 60 млн.

Материалы по теме
19-летний россиянин Effect стал победителем Кубка мира по Apex Legends в составе Alliance
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android