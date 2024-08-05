Фильм «Дэдпул и Росомаха» заработал в России более 200 млн рублей за первые выходные

Супергеройский фильм «Дэдпул и Росомаха» стал лидером проката в России на прошедших выходных. Даже несмотря на отсутствие официального прокатчика, лента заработала более 217 млн рублей ($ 2,5 млн).

Это в три раза больше, чем ближайший преследователь: фильм ужасов «Собиратель душ» Оза Перкинса собрал лишь 62 млн рублей. Тройку самых успешных в прокате замкнула российская комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным — 31 млн рублей.

Фото: Чемпионат

Согласно подсчётам западных сервисов, мировые сборы «Дэдпула 3» за первую неделю превысили $ 820 млн — это уже самый кассовый фильм с рейтингом «18+» в истории США. При этом в статистике, вероятно, не учитываются сборы ленты в России.

«Дэдпул и Росомаха» начали показывать в кинотеатрах РФ через несколько дней после премьеры по параллельному импорту.