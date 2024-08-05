Российская BetBoom Team пропустит топ-турнир IEM Cologne 2024 по CS2 из-за визовых проблем

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Российский состав BetBoom Team вынужден сняться с топ-турнира Intel Extreme Masters Cologne 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

По словам представителей организации из России, причиной для снятия команды с ивента в Германии стали проблемы при получении шенгенской визы. CEO клуба Александр Севиринов прокомментировал ситуацию следующим образом:

К сожалению, BetBoom Team вынуждена пропустить IEM Cologne 2024 из-за визовых проблем. Менеджмент организации сделал всё возможное при подготовке и подаче документов, чтобы команда смогла посетить турнир, но, к сожалению, сейчас сроки выдачи визы увеличены, и повлиять на это сложно. [...]

Международный чемпионат IEM Cologne 2024 пройдёт с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.