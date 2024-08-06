Четвёртый сезон станет для сериала «Дом дракона» последним

Шоураннер «Дома дракона» Райан Кондал во время пресс-конференции сообщил, что четвёртый сезон станет для сериала последним. После его выхода история о зарождающейся вражде между Таргариенами подойдёт к концу.

По словам Кондала, в данный момент идёт активная работа над сценарием третьего сезона, а его производство планируется начать в начале 2025 года. С учётом сроков производства современных сериалов в лучшем случае третий сезон «Дома дракона» выйдет в начале 2026 года.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.