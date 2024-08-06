Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Четвёртый сезон станет для сериала «Дом дракона» последним

Четвёртый сезон станет для сериала «Дом дракона» последним
Комментарии

Шоураннер «Дома дракона» Райан Кондал во время пресс-конференции сообщил, что четвёртый сезон станет для сериала последним. После его выхода история о зарождающейся вражде между Таргариенами подойдёт к концу.

По словам Кондала, в данный момент идёт активная работа над сценарием третьего сезона, а его производство планируется начать в начале 2025 года. С учётом сроков производства современных сериалов в лучшем случае третий сезон «Дома дракона» выйдет в начале 2026 года.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.

Материалы по теме
Сериал «Дом дракона»: что будет после финала второго сезона?
Сериал «Дом дракона»: что будет после финала второго сезона?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android