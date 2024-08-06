«Джона Уика» продолжат в виде сериала — Киану Ривз его спродюсирует

По данным издания Variety, Lionsgate продолжит «Джона Уика 4», но сделает это в виде сериала. Шоу получит название John Wick: Under the High Table («Джон Уик: Под Высоким Столом»). Киану Ривз и Чад Стахелски выступят продюсерами проекта.

Сюжет развернётся после событий четвёртого фильма. История начнётся сразу после окончания ленты. Джон Уик покинул Высокий стол, поэтому группа новых персонажей пытается добиться высот в криминальном мире, в то время как некоторые из знакомых персонажей франшизы останутся приверженцами старого мирового порядка.

Сериал обещает «объединить новое и старое и перевести вселенную в новую эпоху». Что конкретно под этим подразумевается, пока не до конца понятно.

Судя по всему, камео Ривза в образе Джона Уика не будет — актёр займётся строго продюсированием.