Мультфильм «Гадкий я 4» вышел в онлайне

С сегодняшнего дня мультфильм «Гадкий я 4» можно посмотреть в онлайне. Цифровая премьера проекта состоялась на различных зарубежных площадках.

«Гадкий я 4» рассказывает, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает своего отца.

На днях сборы мультфильма прокате превысили $ 750 млн. Напомним, пару недель назад сборы франшизы «Гадкий я» перешли порог в $ 5 млрд сборов. Четвёртая часть серии уже полностью окупилась и давно приносит создателям прибыль — производственный бюджет ленты оценивается примерно в $ 100 млн.

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