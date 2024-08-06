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Эксперт объяснил, почему смартфон начинает тормозить

Эксперт объяснил, почему смартфон начинает тормозить
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В беседе с изданием «РИА Новости» заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков рассказал, почему смартфон начинает тормозить. По словам эксперта, стоит задуматься о потенциальном заражении гаджета вредоносным программным обеспечением.

Пермяков отметил, что свидетельствовать об этом также может неконтролируемое изменение настроек, включая GPS, Wi-Fi или мобильных данных. О работе вредоносного ПО в фоновом режиме также может говорить резкий рост счёта за мобильную связь.

Пермяков советует регулярно обновлять операционную систему и приложения, использовать антивирусы и загружать приложения только из официальных магазинов — Google Play или App Store.

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