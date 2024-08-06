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Зендея и Роберт Паттинсон снимутся в фильме «Драма» от A24 и режиссёра «Героя наших снов»

Зендея и Роберт Паттинсон снимутся в фильме «Драма» от A24 и режиссёра «Героя наших снов»
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По информации издания Deadline, Зендея и Роберт Паттинсон ведут переговоры о съёмках в фильме «Драма» от кинокомпании A24. Режиссёром проекта выступит Кристоффер Боргли, снявший фильм «Герой наших снов» с Николасом Кейджем в главной роли.

Подробности проекта не разглашаются, но источники Deadline сообщили, что сюжет расскажет про пару, отношения которой резко изменятся перед важным для них днём. Вероятно, перед свадьбой.

После успеха «Героя наших снов» прошлой осенью A24 рада снова поработать с Боргли. Однако проект стал важным в том числе и потому, что Зендея проявила большой интерес к главной роли. Паттинсон тоже заинтересовался в фильме. Хотя переговоры ещё нужно закрыть, актёры наверняка примут участие в ленте.

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