Французская 3DMAX заменила BB Team из России на топ-турнире IEM Cologne 2024 по CS2

Турнирный оператор ESL представил команду, которая заменит российскую BetBoom Team на топ-турнире Intel Extreme Masters Cologne 2024 по Counter-Strike 2.

Вместо коллектива BetBoom Team из России, который пропустит чемпионат в Германии из-за визовых проблем, на ивенте выступит французская 3DMAX. Команда из Франции была выбрана организаторами в качестве замены на основе правил соревнования и мирового рейтинга составов.

Состав 3DMAX по CS2:

Лукас Lucky Частанг;

Томас Djoko Павони;

Пьер Ex3rcice Булиндж;

Брайан Maka Канда;

Филип Graviti Бранкович;

Дэмиен wasiNk Дюфур (тренер).

Международный чемпионат IEM Cologne 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках ивента 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.