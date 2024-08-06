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Французская 3DMAX заменила BB Team из России на топ-турнире IEM Cologne 2024 по CS2

Французская 3DMAX заменила BB Team из России на топ-турнире IEM Cologne 2024 по CS2
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Турнирный оператор ESL представил команду, которая заменит российскую BetBoom Team на топ-турнире Intel Extreme Masters Cologne 2024 по Counter-Strike 2.

Вместо коллектива BetBoom Team из России, который пропустит чемпионат в Германии из-за визовых проблем, на ивенте выступит французская 3DMAX. Команда из Франции была выбрана организаторами в качестве замены на основе правил соревнования и мирового рейтинга составов.

Состав 3DMAX по CS2:

  • Лукас Lucky Частанг;
  • Томас Djoko Павони;
  • Пьер Ex3rcice Булиндж;
  • Брайан Maka Канда;
  • Филип Graviti Бранкович;
  • Дэмиен wasiNk Дюфур (тренер).

Международный чемпионат IEM Cologne 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках ивента 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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