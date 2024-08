В PS Plus добавили LEGO Star Wars, Five Nights at Freddy’s и Ender Lilies

Сегодня Sony пополнила библиотеку базового тарифа PS Plus Essential для подписчиков. Все, кто подписан на сервис, могут забрать три игры: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy’s: Security Breach и Ender Lilies: Quietus of the Knights.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — новая часть серии LEGO-игр от студии TT Games, включающая в себя все девять частей «Звёздных войн» из серии фильмов «Сага Скайуокеров»

Five Nights at Freddy’s: Security Breach — хоррор на выживание по знаменитой франшизе.

Ender Lilies: Quietus of the Knights — приключение в жанре метроидвании, рассказывающее о королевстве Запределье.

Забрать игры можно до 3 сентября.