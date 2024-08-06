Российские 1win и Yellow Submarine выступят на турнире FISSURE Universe Ep. 3 по «Доте»

Турнирный оператора FISSURE представил новых участников онлайн-турнира FISSURE Universe Ep. 3 по Dota 2 с призовым фондом $ 150 тыс.
Организаторы соревнования назвали четыре команды, которые выступят в стадии плей-ин. Среди участников турнира оказались такие российские коллективы, как Yellow Submarine и 1win, а также G2.iG из Китая и nouns из Северной Америки. Неизвестным остаётся лишь один состав, который примет участие в первом этапе ивента.
Участники FISSURE Universe Ep. 3 по «Доте»:
- MOUZ (Европа) — плей-ин;
- Aurora (Таиланд) — плей-ин;
- PSG Quest (Ближний Восток) — плей-ин;
- G2.iG (Китай) — плей-ин;
- 1win (Россия) — плей-ин;
- nouns (Северная Америка) — плей-ин;
- Yellow Submarine (Россия) — плей-ин;
- TBD — плей-ин;
- Team Spirit (Россия) — групповая стадия;
- BetBoom Team (Россия) — групповая стадия;
- Gaiming Gladiators (Европа) — групповая стадия;
- Team Falcons (Ближний Восток) — групповая стадия;
- Tundra Esports (Европа) — групповая стадия;
- Cloud9 (Европа) — групповая стадия.
По итогам плей-ин две лучшие команды присоединятся к участникам групповой стадии. Турнир FISSURE Universe Ep. 3 пройдёт в онлайн-формате в период с 18 по 25 августа. В рамках соревнования 14 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 150 тыс.