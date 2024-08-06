Российские 1win и Yellow Submarine выступят на турнире FISSURE Universe Ep. 3 по «Доте»

Турнирный оператора FISSURE представил новых участников онлайн-турнира FISSURE Universe Ep. 3 по Dota 2 с призовым фондом $ 150 тыс.

Организаторы соревнования назвали четыре команды, которые выступят в стадии плей-ин. Среди участников турнира оказались такие российские коллективы, как Yellow Submarine и 1win, а также G2.iG из Китая и nouns из Северной Америки. Неизвестным остаётся лишь один состав, который примет участие в первом этапе ивента.

Участники FISSURE Universe Ep. 3 по «Доте»:

MOUZ (Европа) — плей-ин;

Aurora (Таиланд) — плей-ин;

PSG Quest (Ближний Восток) — плей-ин;

G2.iG (Китай) — плей-ин;

1win (Россия) — плей-ин;

— плей-ин; nouns (Северная Америка) — плей-ин;

Yellow Submarine (Россия) — плей-ин;

— плей-ин; TBD — плей-ин;

Team Spirit (Россия) — групповая стадия;

— групповая стадия; BetBoom Team (Россия) — групповая стадия;

— групповая стадия; Gaiming Gladiators (Европа) — групповая стадия;

Team Falcons (Ближний Восток) — групповая стадия;

Tundra Esports (Европа) — групповая стадия;

Cloud9 (Европа) — групповая стадия.

По итогам плей-ин две лучшие команды присоединятся к участникам групповой стадии. Турнир FISSURE Universe Ep. 3 пройдёт в онлайн-формате в период с 18 по 25 августа. В рамках соревнования 14 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 150 тыс.