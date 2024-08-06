Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российские 1win и Yellow Submarine выступят на турнире FISSURE Universe Ep. 3 по «Доте»

Российские 1win и Yellow Submarine выступят на турнире FISSURE Universe Ep. 3 по «Доте»
Аудио-версия:
Комментарии

Турнирный оператора FISSURE представил новых участников онлайн-турнира FISSURE Universe Ep. 3 по Dota 2 с призовым фондом $ 150 тыс.

Организаторы соревнования назвали четыре команды, которые выступят в стадии плей-ин. Среди участников турнира оказались такие российские коллективы, как Yellow Submarine и 1win, а также G2.iG из Китая и nouns из Северной Америки. Неизвестным остаётся лишь один состав, который примет участие в первом этапе ивента.

Участники FISSURE Universe Ep. 3 по «Доте»:

  • MOUZ (Европа) — плей-ин;
  • Aurora (Таиланд) — плей-ин;
  • PSG Quest (Ближний Восток) — плей-ин;
  • G2.iG (Китай) — плей-ин;
  • 1win (Россия) — плей-ин;
  • nouns (Северная Америка) — плей-ин;
  • Yellow Submarine (Россия) — плей-ин;
  • TBD — плей-ин;
  • Team Spirit (Россия) — групповая стадия;
  • BetBoom Team (Россия) — групповая стадия;
  • Gaiming Gladiators (Европа) — групповая стадия;
  • Team Falcons (Ближний Восток) — групповая стадия;
  • Tundra Esports (Европа) — групповая стадия;
  • Cloud9 (Европа) — групповая стадия.

По итогам плей-ин две лучшие команды присоединятся к участникам групповой стадии. Турнир FISSURE Universe Ep. 3 пройдёт в онлайн-формате в период с 18 по 25 августа. В рамках соревнования 14 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 150 тыс.

Материалы по теме
Spirit, BB, GG и Cloud9 выступят на турнире FISSURE Universe: Ep. 3 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android