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Стример rostislav_999 мог купить аккаунт у топ-1 игрока «ладдера» Dota 2

Стример rostislav_999 мог купить аккаунт у топ-1 игрока «ладдера» Dota 2
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Стример Ростислав rostislav_999 Протасеня провёл трансляцию с аккаунта игрока, занимающего первую строчку в североамериканском «ладдере» Dota 2.

Ростик начал стрим с демонстрации своего ранга, прокомментировав это следующим образом: «Короче, топ-1 поднял. Сейчас будем играть нормально». При этом за три дня до этого контентмейкер провёл трансляцию, где он играл на аккаунте с рангом «Легенда 5». Ещё днём ранее у Протасени было 1800-е место в топе Европы.

Скорее всего, новый аккаунт с топ-1 у стримера появился благодаря игроку Deepdoto, который действительно занимает первую строчку в «ладдере» Северной Америки. Точно неизвестно, как Ростислав получил доступ к данному аккаунту. Однако в конце стрима контентмейкер проговорился, назвав себя «аккбаером» — человеком, купившим аккаунт.

Стоит отметить, что передача аккаунтов запрещена правилами Steam. За такие действия бан могут получить как Ростик, так и владелец аккаунта Deepdoto.

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