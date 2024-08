Экшен Black Myth: Wukong про короля обезьян продолжают активно скупать в Steam

Сервис Steam DB предоставил свежие данные о чарте Steam. За период с 30 июля по 6 августа самой продаваемой игрой на площадке стала Black Myth: Wukong, релиз которой состоится уже в конце месяца. Игру продолжают активно скупать.

В июне игра вырывалась на первое место, однако в последнем чарте её обогнал Steam Deck. Ещё в топ вошли Elden Ring, Dead by Daylight, Baldur's Gate 3, GTA 5 и Call of Duty. Интересно, что Elden Ring, получившая в июне дополнение Shadow of the Erdtree, продолжает быть в топе чартов, несмотря на давний релиз.

Чарт Steam с 30 июля по 6 августа

Steam Deck. Black Myth: Wukong. Elden Ring. Dead by Daylight. GTA 5. Baldur's Gate 3. Call of Duty. Chained Together. Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Rust.

Black Myth: Wukong выйдет 20 августа на PS5 и ПК.