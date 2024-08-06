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«Пока Илья ещё в начале пути»: капитан Spirit по CS2 сравнил Симпла и Монеси

Капитан состава Team Spirit по Counter-Strike 2 Леонид Chopper Вишняков в рамках личной трансляции на Twitch сравнил таких киберспортсменов, как Александр s1mple Костылев и Илья m0NESY Осипов.

Чоппер вспомнил времена, когда Симпл был лучшим игроков в Counter-Strike без конкуренции:

В 2019–2021 году, если ты играешь против Сани [s1mple] и он хочет тебя выиграть, выиграть его для меня вообще было невозможно. В те три года Саня очень сильно индивидуально играл, без шуток. Все говорят про то, какой он человек и прочее, но факт есть факт, что он просто лучший и всё.

Что касается Монеси, капитан «Спиритов» верит, что у снайпера G2 Esports ещё всё впереди:

Монеси, мне кажется, ещё два года будет играть как сейчас и уже через три-четыре года можно будет говорить, лучший он или нет. Пока Илья ещё в начале пути. Он очень сильный, невероятно сильный. Но просто Саня очень-очень-очень сильный был.