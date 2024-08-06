Николас Кейдж мог вернуться к роли Призрачного гонщика для «Дэдпула и Росомахи»

Фильм «Дэдпул и Росомаха» полон сюрпризов. Одним из таких сюрпризов должен был стать Николас Кейдж, вернувшийся к роли Призрачного гонщика. По словам исполнителя главной роли Райана Рейнольдса, переговоры с Кейджем велись.

Судя по всему, они не увенчались успехом, поскольку Призрачный гонщик в исполнении Кейджа так и не заглянул в картину.

Да, разговоры точно велись. Но, нет, ничего не вышло.

Вероятно, Кейдж не смог сняться в «Дэдпуле и Росомахе» из-за своей занятости или по каким-то другим причинам. Лента, кстати, уже идёт в России, а в дубляже студии Red Head Sound с привлечением всех оригинальных актёров дубляжа картина стартует 15 августа.

Для вашего удобства мы собрали все камео и сюрпризы ленты в одном материале.