1win обошла Virtus.pro в рейтинге лучших команд Dota 2 от ESL

Турнирный оператор ESL обновил свой рейтинг лучших команд в Dota 2 после завершения топ-турниров Elite League Season 2 и Clavision: Snow Ruyi.

По итогам последних чемпионатов на про-сцене «Доты» российская 1win, финишировавшая на втором месте в рамках Elite League S2, сместила Virtus.pro с третьей строчки регионального EPT-рейтинга. Внимание на это обратил тренер состава 1win по Dota 2 Тимур Ahilles Кульмухамбетов:

Ещё одна хорошая мини-новость для нашего коллектива: мы теперь официально топ-3 команда в Восточной Европе по версии EPT от ESL.

Лучшие команды Восточной Европы по Dota 2 по версии ESL Фото: ESL

Лидерство в Восточной Европе со значительным отрывом сохраняют BetBoom Team и Team Spirit. Пятёрку сильнейших замыкает украинская Natus Vincere. Кроме этого, в список входят такие российские команды, как Yellow Submarine и L1GA TEAM.