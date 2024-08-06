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В iOS 18 добавили возможность убирать рекламу встроенным блокировщиком

В iOS 18 добавили возможность убирать рекламу встроенным блокировщиком
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СМИ обратили внимание, что Apple выпустила пятую бета-версию iOS 18 для разработчиков. С выходом обновления компания улучшила производительность, исправила ошибки и добавила некоторые новые функции.

Одной из самых примечательных фич стала возможность удаления рекламы. Она получила название Distraction Control. Работает очень просто — во время использования Safari при наличии всплывающих промо их можно убрать «щелчком Таноса» по нажатию одной кнопки.

Примечательно, что существует и обратная функция — если пользователь хочет отобразить элемент, он может вернуться в интерфейс меню страницы в Safari и выбрать «Показать скрытые элементы».

Фото: 9to5mac

Вместе с этим Apple удалила карусель из приложения «Фото» по просьбам пользователей.

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