Финал второго сезона сериала «Дом дракона» не обязательно указал на Обещанного принца

Вчера вышла финальная серия второго сезона сериала «Дом дракона». Финал оставил фанатов в смятении, однако шоураннер Райан Кондал решил прокомментировать один из фрагментов серии.

Далее следуют потенциальные спойлеры к финалу «Дома дракона». Если не вы смотрели последний эпизод, стоит это сделать, а потом читать текст новости.

Он поговорил про момент, когда Деймон Таргариен увидел в своём видении Дейенерис Таргариен в исполнении Эмилии Кларк. По словам Кондала, это не обязательно должно значить, что именно Дейенерис — Обещанный принц.

Мы не пытаемся дать какую-либо конкретную интерпретацию пророчества, которое ещё не было раскрыто его автором. Этим будет заниматься Джордж, это его пространство. Причина отсутствия Джона Сноу в том, что для нас связь существует именно в драконах и вокруг них… связь между этой семьёй и будущей семьёй. Мы знаем, кого именно видит Деймон, это Дейенерис. Но он понятия не имеет, кто это, — может быть, это его будущая дочь от Рейниры.

«Дом дракона» получит третий и четвёртый сезоны — и на этом шоу завершится.