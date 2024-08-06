Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бесплатный футбольный симулятор UFL от Криштиану Роналду выйдет 12 сентября

Бесплатный футбольный симулятор UFL от Криштиану Роналду выйдет 12 сентября
Комментарии

Разработчики игры UFL из студии Strikerz Inc. сообщили дату релиза — новый футбольный симулятор выйдет 12 сентября 2024 года на ПК, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

Игра будет доступна бесплатно и без ограничений всем желающим, но можно приобрести специальное издание UFL, чтобы получить доступ к геймплею на неделю раньше остальных — 5 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале UFL. Права на видео принадлежат Strikerz Inc.

Одним из инвесторов UFL выступил футболист Криштиану Роналду, который вложил в футсим около $ 40 млн. А разрабатывают игру кипрская компания Strikerz Inc. с сотрудниками из стран СНГ (например, руководитель студии Сергей Бруй раньше работал в Mail.Ru и Disney Russia).

Материалы по теме
Видео
EA раскрыла подробности о режиме Ultimate Team в EA Sports FC 25
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android