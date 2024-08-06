Бесплатный футбольный симулятор UFL от Криштиану Роналду выйдет 12 сентября

Разработчики игры UFL из студии Strikerz Inc. сообщили дату релиза — новый футбольный симулятор выйдет 12 сентября 2024 года на ПК, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

Игра будет доступна бесплатно и без ограничений всем желающим, но можно приобрести специальное издание UFL, чтобы получить доступ к геймплею на неделю раньше остальных — 5 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале UFL. Права на видео принадлежат Strikerz Inc.

Одним из инвесторов UFL выступил футболист Криштиану Роналду, который вложил в футсим около $ 40 млн. А разрабатывают игру кипрская компания Strikerz Inc. с сотрудниками из стран СНГ (например, руководитель студии Сергей Бруй раньше работал в Mail.Ru и Disney Russia).