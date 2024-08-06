Замедление YouTube не повлияет на работу Android и иных сервисов Google — депутат Горелкин

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на своей странице в социальной сети подчеркнул, что санкции в отношении видеохостинга YouTube никак не повлияют на работу других инструментов Google.

Депутат отметил, что для замедления YouTube используют метод деградации кэширующего оборудования, и это не коснётся Android и сервисов Google (например, Gmail), пока речь не идёт о полной блокировке.

Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие — ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам.

Ранее в Сети появились слухи о возможных проблемах с доступом к другим сервисам Google, включая мобильную операционную систему Android.