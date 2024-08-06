Первый ролик и постер к фильму «Возвращение попугая Кеши» с Харламовым и Кологривым

Компания «КарроПрокат» представила дебютное видео и постер, посвящённые выходу полнометражного фильма «Возвращение попугая Кеши».

Лента с живыми актёрами по мотивам культового советского мультфильма выйдет в кино 31 октября. По сюжету Кеша окажется в квартире школьного учителя — говорящий попугай будет помогать новому другу вернуть девушку, а тот в ответ попытается найти возлюбленную самого Кеши.

Видео доступно в группе кинокомпании «КарроПрокат» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «КарроПрокату».

Роль географа Митяя в фильме исполнил Никита Кологривый, а попугая Кешу озвучил комик Гарик Харламов. В ленте также сыграли Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Ефим Шифрин и Роман Курцын.