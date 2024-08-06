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Кубок Александра Овечкина по интерактивному хоккею пройдёт 10 августа на «Арене Мытищи»

Кубок Александра Овечкина по интерактивному хоккею пройдёт 10 августа на «Арене Мытищи»
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Финальная часть Кубка Александра Овечкина по интерактивному хоккею состоится с 8 по 10 августа в Подмосковье — решающие матчи примет «Арена Мытищи» параллельно с одноимённым детско-юношеским турниром по обычному хоккею с шайбой.

В решающем этапе OVI Cyber Cup сыграют 16 лучших игроков по результатам квалификаций. Всего в отборочном турнире от Liga Pro приняли участие более 80 киберспортсменов. Призовой фонд турнира по интерактивному хоккею составляет 1 млн рублей.

Фото: Liga Pro

8 и 9 августа пройдут групповой этап и матчи плей-офф, а 10 августа финалисты разыграют трофей в специальной игровой зоне непосредственно на Арене «Мытищи». Помимо этого, в программу включён финал Liga Pro Major по NHL 24 с участием профессиональных киберспортсменов.

Следить за играми можно будет в прямом эфире в сообществах Liga Pro и Ovi Cup во «ВКонтакте».

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