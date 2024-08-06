Аниме «О моём перерождении в слизь» вышло в России — новые серии одновременно с Японией

Все вышедшие эпизоды аниме «О моём перерождении в слизь» появились в библиотеке российского онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Сериал доступен в дубляже DEEP, а также с закадровой озвучкой от AniLibria и AniStar.

Сейчас на платформе доступны все 16 эпизодов третьего сезона, а с 16 августа новые серии популярного исекая будут выходить на «Кинопоиске» одновременно с релизом в Японии.

Видео доступно в группе DEEP во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат DEEP/«Кинопоиску».

Аниме-адаптация сверхпопулярной манги «О моём перерождении в слизь» на протяжении трёх сезонов остаётся одним из самых успешных представителей жанра. По сюжету главный герой перемещается в фэнтезийный мир, но становится не всемогущим героем, а комком слизи, которому для успеха нужна поддержка окружающих.