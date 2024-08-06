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Призовой фонд турнира «Легендарная семёрка» по «Миру танков» превысил 17 млн рублей

Призовой фонд турнира «Легендарная семёрка» по «Миру танков» превысил 17 млн рублей
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Участники финала киберспортивного турнира «Легендарная семёрка» по «Миру танков» разыграют призовой фонд, превышающий 17 млн рублей. Эта сумма может ещё увеличиться за счёт продажи внутриигровых предметов.

Решающие матчи пройдут в комплексе «Лужники» 10 августа — турнир состоится в комплексе «Самбо». Это первый оффлайн-ивент в истории турнира. Вход для зрителей будет бесплатным, но для получения билета нужно пройти предварительную регистрацию.

По итогам отборочных в финальную часть «Легендарной семёрки прошли четыре команды: ENEMY, Beyond, JUMBO TEAM и AMG. Гостями турнира станут известные стримеры по «танкам» — среди них Сергей АкТер Сергеевич, Ангелина ANGELINA Нестеренко, Никита Sh0tnik Пахомов и другие.

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