Призовой фонд турнира «Легендарная семёрка» по «Миру танков» превысил 17 млн рублей

Участники финала киберспортивного турнира «Легендарная семёрка» по «Миру танков» разыграют призовой фонд, превышающий 17 млн рублей. Эта сумма может ещё увеличиться за счёт продажи внутриигровых предметов.

Решающие матчи пройдут в комплексе «Лужники» 10 августа — турнир состоится в комплексе «Самбо». Это первый оффлайн-ивент в истории турнира. Вход для зрителей будет бесплатным, но для получения билета нужно пройти предварительную регистрацию.

По итогам отборочных в финальную часть «Легендарной семёрки прошли четыре команды: ENEMY, Beyond, JUMBO TEAM и AMG. Гостями турнира станут известные стримеры по «танкам» — среди них Сергей АкТер Сергеевич, Ангелина ANGELINA Нестеренко, Никита Sh0tnik Пахомов и другие.