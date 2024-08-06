Раскрыты системные требования Warhammer 40,000: Space Marine 2

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Игровое издательство Focus Entertainment опубликовало системные требования к шутеру от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2, выход которого состоится уже 9 сентября.

Для запуска игры хватит GTX 1060 и восьми гигабайт оперативной памяти, но для оптимальной игры с лучшими настройками графики разработчики рекомендуют GeForce RTX 3070.

Минимальные системные требования игры Warhammer 40,000: Space Marine 2 (1080p, 30 FPS, низкие настройки)

Операционная система: Windows 10

Windows 10 Процессор: Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 5 2600X Оперативная память: 8 ГБ

8 ГБ Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 580 (6 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 580 (6 ГБ) Свободное место на диске: 75 ГБ

Рекомендованные системные требования игры Warhammer 40,000: Space Marine 2 (1080p, 60 FPS, ультра)

Операционная система: Windows 10

Windows 10 Процессор: Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 5800X Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 ГБ), AMD Radeon RX 6800 XT (8 ГБ)

NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 ГБ), AMD Radeon RX 6800 XT (8 ГБ) Свободное место на диске: 75 ГБ

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Стоимость игры в России составляет 3199 рублей.