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Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сыграют в новом фильме про рестлера Халка Хогана

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сыграют в новом фильме про рестлера Халка Хогана
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Западные издания сообщают о старте работы над фильмом про судебный процесс популярного рестлера и актёра Халка Хогана против издания Gawker.

Ленту снимет режиссёр Гас Ван Сент, а главные роли исполнят Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, работавшие вместе с ним над фильмом «Умница Уилл Хантинг». Вероятнее всего, Халка Хогана сыграет именно Аффлек — других подробностей о съёмках пока нет.

Проект с рабочим названием «Убить Gawker» станет экранизацией книги Райана Холидея «Заговор: Питер Тиль, Халк Хоган, Gawker и анатомия интриги». Это реальная история об издании, которое опубликовало в блоге любительское порно с участием рестлера — в ответ Халк Хоган подал в суд и, выиграв более $ 100 млн компенсации, добился закрытия Gawker.

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