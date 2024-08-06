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IEM Cologne 2024 по CS2 (ИЕМ Кёльн по КС): участники, формат, даты проведения

Начинается топ-турнир IEM Cologne 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн
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Уже завтра, 7 августа, начинается международный чемпионат Intel Extreme Masters Cologne 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Турнир будет состоять из трёх этапов. Первый — это плей-ин, в рамках которого 16 команд сразятся в double-elimination сетке за восемь слотов в групповой стадии.

Вторая стадия представляет из себя групповой этап, где встретятся лучшие составы из плей-ин и ростеры, получившие прямые приглашения. Участники будут разбиты на две группы, из которых в плей-офф пройдут по три команды.

Завершится чемпионат плей-офф с single-elimination сеткой и гранд-финалом «до трёх побед». Чемпион IEM Cologne 2024 получит прямые приглашения на такие топ-турниры, как BLAST Premier World Final и IEM Katowice 2025.

Участники IEM Cologne 2024 по CS2:

  • HEROIC (Европа) — плей-ин;
  • Eternal Fire (Турция) — плей-ин;
  • Team Falcons (Дания) — плей-ин;
  • Complexity Gaming (США) — плей-ин;
  • 9z Team (Южная Америка) — плей-ин;
  • The MongolZ (Монголия) — плей-ин;
  • FlyQuest (Австралия) — плей-ин;
  • Team Liquid (Северная Америка) — плей-ин;
  • FURIA Esports (Бразилия) — плей-ин;
  • Imperial Esports (Бразилия) — плей-ин;
  • BIG (Германия) — плей-ин;
  • paiN Gaming (Бразилия) — плей-ин;
  • MIBR (Бразилия) — плей-ин;
  • SAW (Португалия) — плей-ин;
  • 3DMAX (Франция) — плей-ин;
  • ALTERNATE aTTaX — плей-ин;
  • Team Spirit (Россия) — групповая стадия;
  • FaZe Clan (Европа) — групповая стадия;
  • MOUZ (Европа) — групповая стадия;
  • G2 Esports (Европа) — групповая стадия;
  • Team Vitality (Европа) — групповая стадия;
  • Natus Vincere (Украина) — групповая стадия;
  • Astralis (Дания) — групповая стадия;
  • Virtus.pro (Россия) — групповая стадия.

Топ-турнир IEM Cologne 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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