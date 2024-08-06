Начинается топ-турнир IEM Cologne 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн

Уже завтра, 7 августа, начинается международный чемпионат Intel Extreme Masters Cologne 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.
Турнир будет состоять из трёх этапов. Первый — это плей-ин, в рамках которого 16 команд сразятся в double-elimination сетке за восемь слотов в групповой стадии.
Вторая стадия представляет из себя групповой этап, где встретятся лучшие составы из плей-ин и ростеры, получившие прямые приглашения. Участники будут разбиты на две группы, из которых в плей-офф пройдут по три команды.
Завершится чемпионат плей-офф с single-elimination сеткой и гранд-финалом «до трёх побед». Чемпион IEM Cologne 2024 получит прямые приглашения на такие топ-турниры, как BLAST Premier World Final и IEM Katowice 2025.
Участники IEM Cologne 2024 по CS2:
- HEROIC (Европа) — плей-ин;
- Eternal Fire (Турция) — плей-ин;
- Team Falcons (Дания) — плей-ин;
- Complexity Gaming (США) — плей-ин;
- 9z Team (Южная Америка) — плей-ин;
- The MongolZ (Монголия) — плей-ин;
- FlyQuest (Австралия) — плей-ин;
- Team Liquid (Северная Америка) — плей-ин;
- FURIA Esports (Бразилия) — плей-ин;
- Imperial Esports (Бразилия) — плей-ин;
- BIG (Германия) — плей-ин;
- paiN Gaming (Бразилия) — плей-ин;
- MIBR (Бразилия) — плей-ин;
- SAW (Португалия) — плей-ин;
- 3DMAX (Франция) — плей-ин;
- ALTERNATE aTTaX — плей-ин;
- Team Spirit (Россия) — групповая стадия;
- FaZe Clan (Европа) — групповая стадия;
- MOUZ (Европа) — групповая стадия;
- G2 Esports (Европа) — групповая стадия;
- Team Vitality (Европа) — групповая стадия;
- Natus Vincere (Украина) — групповая стадия;
- Astralis (Дания) — групповая стадия;
- Virtus.pro (Россия) — групповая стадия.
Топ-турнир IEM Cologne 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.