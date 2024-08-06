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Саурон и Галадриэль на новых кадрах второго сезона сериала «Властелина колец: Кольца власти»

Саурон и Галадриэль на новых кадрах продолжения сериала «Властелина колец: Кольца власти»
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Издание Entertaiment Weekly опубликовало материал, посвящённый скорому релизу второго сезона сериала «Кольца власти» по франшизе «Властелин Колец» — среди прочего, были представлены новые кадры с персонажами шоу.

На новых кадрах можно увидеть ряд знакомых героев, среди которых Саурон, Исильдур, Галадриэль и другие.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

События продолжения развернутся сразу после окончания истории первого сезона, когда Саурон вновь начинает набирать силу и готовится подчинить себе всё Средиземье. В продолжении основной актёрский состав пополнят ряд звёздных артистов — Киран Хайндс («Рим», «Игра престолов»), Рори Киннер («Не время умирать») и Таня Муди («Шерлок»).

Премьера второго сезона «Колец власти» состоится 29 августа на сервисе Prime Video.

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